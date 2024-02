Matheuzinho - Divulgação / Flamengo

Publicado 02/02/2024 10:30 | Atualizado 02/02/2024 10:30

Rio - Apesar do não acerto entre Flamengo e Corinthians pela contratação de Matheuzinho, o presidente do Alvinegro, Augusto Melo, segue confiança na transferência do lateral-direito. O mandatário reforçou o desejo do jogador, de 23 anos, de atuar no clube paulista.

"Não estou sabendo disso [recusa do Flamengo], já cheguei a uma situação porque o atleta quer jogar no Corinthians, ficamos sabendo disso. É um bom menino, importante compor esse grupo maravilhoso que estamos formando e não tenho dúvida, questão de tempo. Mas não estou sabendo disso, faz parte", afirmou em entrevista.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Flamengo comunicou a Matheuzinho e seus empresários que não irá negociá-lo com o Corinthians. A relação entre os clubes ficou estremecida após o episódio envolvendo o lateral. As duas equipes se acertaram pelo empréstimo e o lateral chegou a treinar no Parque São Jorge, mas o Timão voltou atrás no acordo verbal e fez exigências para assinar o contrato. Depois, o clube paulista divulgou nota culpando o Rubro-Negro pela situação.

O Botafogo fez uma oferta pelo lateral e o Flamengo aceitou, porém, Matheuzinho não quis atuar no clube de General Severiano. Caso continue no Rubro-Negro, o jovem será a terceira opção para a lateral direita.