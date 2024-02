Thiago Maia - Marcelo Cortes / Flamengo

Thiago MaiaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/02/2024 18:10

Rio - Após quase deixarem o Flamengo, Thiago Maia e Matheuzinho voltaram a treinar com o grupo principal na tarde desta sexta-feira (2), no Ninho do Urubu. A dupla estará à disposição de Tite para o clássico do próximo domingo (4), contra o Vasco, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A informação foi dada pelo portal "Coluna do Fla".

Thiago Maia e Matheuzinho não viajaram com o elenco do Flamengo para a pré-temporada em Orlando, realizada em janeiro. Os dois foram liberados da viagem para negociar suas saídas, respectivamente, para Internacional e Corinthians, mas os negócios acabaram melando.

Após as tentativas frustradas de transferência, Maia e Matheuzinho passaram a integrar o time de garotos comandado por Mário Jorge no início do Campeonato Carioca. Eles entraram em campo no empate em 0 a 0 com a Portuguesa, na Arena das Dunas, em Natal.

Atualmente, o Flamengo ocupa a sexta colocação do Campeonato Carioca, com oito pontos. Uma vitória no Clássico dos Milhões pode fazer o Rubro-Negro terminar a rodada no G-4.