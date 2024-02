Matheuzinho - Divulgação / Flamengo

MatheuzinhoDivulgação / Flamengo

Publicado 03/02/2024 10:30 | Atualizado 03/02/2024 10:30

Rio - O lateral-direito Matheuzinho, de 23 anos, entrou na mira de outro clube para a temporada de 2024. O Grêmio, de Renato Gaúcho, que trabalhou com o jogador em 2021, teria demonstrado interesse na contratação do jovem. As informações são do portal "UOL".

O lateral esteve muito perto do Corinthians, chegou até a treinar no clube paulista, porém, a negociação não foi sacramentada por conta da falta de um acordo entre as partes nos últimos detalhes. O Alvinegro ainda crê no acerto, mas o Flamengo divulgou que não negocia Matheuzinho com o clube paulista.

O Botafogo apareceu como opção, realizou uma proposta de compra que foi aceita pelo Flamengo, o mas o lateral não quis se transferir para o rival carioca. Após alguns dias de indefinição, o Alvinegro desistiu da contratação.

O Grêmio aparece como uma nova opção. Renato Gaúcho trabalhou com Matheuzinho no melhor ano da carreira do jogador no Flamengo. Em 2021, o lateral atuou em 58 jogos, fez dois gols e deu sete assistências.