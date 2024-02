Cristiane recebeu a camisa 11 do Flamengo do presidente, Rodolfo Landim (D), e do vice de futebol feminino, Vitor Zanelli - Paula Reis / Flamengo

Cristiane recebeu a camisa 11 do Flamengo do presidente, Rodolfo Landim (D), e do vice de futebol feminino, Vitor Zanelli Paula Reis / Flamengo

Publicado 06/02/2024 19:26

Rio - O Flamengo acertou, na tarde desta terça-feira (6), um novo patrocínio para sua equipe feminina de futebol. A Bayer, empresa alemã do ramo farmacêutico, injetará R$ 2 milhões por ano no time rubro-negro.



O investimento da Bayer será feito através da Lei de Incentivo do Esporte (Lei 8.266/2018) do estado do Rio de Janeiro, que libera empresas contribuintes de ICMS para patrocinarem projetos esportivos, podendo receber futura compensação tributária de forma integral.

Pelo patrocínio, a Bayer exibirá sua logomarca nas mangas do uniforme do Flamengo. A empresa já apareceu no uniforme em vídeo de uma ação divulgado pelo clube nesta terça.