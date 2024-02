Léo Ortiz - Ari Ferreira / Bragantino

Publicado 06/02/2024 13:23

Rio - O Flamengo está muito perto de finalizar sua terceira contratação na temporada. Após semanas de idas e vindas, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o Bragantino e encaminhou a contratação de Léo Ortiz. As informações são do jornalista André Hernan.

O interesse do Flamengo no jogador, de 28 anos, foi iniciado desde o ano passado, porém, o Bragantino fez jogo duro para liberá-lo. Após o fechamento da janela de transferências para os principais clubes europeus e também o esforço do zagueiro, que abriu mão de alguns benefícios para defender o Flamengo, o acerto entre os clubes aconteceu.

Faltam apenas detalhes burocráticos para que Léo Ortiz assine contrato e reforce o Rubro-Negro. A contratação de um zagueiro era vista como fundamental para o Rubro-Negro na temporada de 2024. O clube carioca já havia reforçado o meio com De La Cruz e a lateral esquerda com Viña.

Revelado pelo Internacional, Léo Ortiz passou pelo Sport e pelo Red Bull Brasil, antes de chegar ao Bragantino em 2019. No clube paulista se destacou sendo até convocado por Tite para a seleção brasileira em 2022. Na última temporada, ele teve uma lesão e atuou em apenas 22 jogos, marcando três gols.