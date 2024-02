Victor Hugo, meia do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/02/2024 16:21

O Flamengo volta a entrar em campo pela Taça Guanabara na próxima quarta-feira (7), quando vai ao Maracanã enfrentar o Botafogo, às 21h30. Para o clássico, o Rubro-Negro pode contar com o retorno de Victor Hugo, que deverá estar à disposição de Tite para o jogo após ser desfalque por uma semana e meia. As informações são da "Coluna do Fla".

O meia, de 19 anos, não entra em campo desde o amistoso contra o Orlando City, no dia 27 de janeiro. Naquela ocasião, Victor Hugo, que sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda, foi substituído após ficar apenas nove minutos em campo. Com isso, ele também foi ausência nas partidas contra Sampaio Corrêa e Vasco.

Após se recuperar de tal lesão, Victor Hugo retornou aos treinamentos na última segunda-feira (5) e pode estar à disposição de Tite para o clássico com o Botafogo. Ele, que é tratado como uma das grandes revelações das categorias de base do Flamengo, tem 84 jogos oficiais com a camisa do clube, com seis gols e seis assistências.