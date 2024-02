Everton Cebolinha vive sua melhor fase com a camisa do Fla - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Cebolinha vive sua melhor fase com a camisa do FlaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/02/2024 12:58 | Atualizado 07/02/2024 13:23

Rio - Um dos destaques do Flamengo na era Tite, Everton Cebolinha completará 100 jogos nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O atacante, de 27 anos, deu a volta por cima nos últimos seis meses e recuperou o prestígio após a chegada do treinador, onde viveu grande fase na Seleção em 2019.

Contratado junto ao Benfica, de Portugal, por R$ 73 milhões em 2022, Everton Cebolinha teve dificuldade para se encontrar no Flamengo. O jogador foi preterido por outras opções sob o comando de três técnicos diferentes, e só conseguiu dar a volta por cima nos últimos seis meses após a chegada de Tite. O atacante recuperou a confiança, se firmou entre os titulares e, hoje, é peça-chave da equipe.

Com a camisa do Flamengo, Everton Cebolinha soma 99 jogos, 11 gols e 15 assistências, além dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores de 2022. Em 2024, o jogador busca conquistar títulos como protagonista para deixar a imagem de coadjuvante no passado. Ele se juntará a Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gerson, Thiago Maia, Léo Pereira, Matheuzinho e Ayrton Lucas no seleto grupo dos 100 jogos.