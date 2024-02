Momento em que Léo Pereira marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Gilvan de Souza /Flamengo

Publicado 07/02/2024 23:33 | Atualizado 08/02/2024 12:38

Rio - Depois de uma grande atuação no Clássico dos Milhões, Léo Pereira brilhou contra o Botafogo e garantiu três pontos para o Flamengo no Campeonato Carioca na noite desta quarta-feira, 7. Com um gol do zagueiro nos acréscimos, 7, o Rubro-Negro venceu o Glorioso por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara. O duelo, cabe mencionar, também marcou a estreia de Luiz Henrique, contratação mais cara da história do futebol brasileiro em valores nominais, com a camisa do Alvinegro.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 12 pontos e assumiu a vice-liderança do Estadual. Já o Botafogo segue com 11 pontos e caiu para a terceira colocação.

O JOGO

Flamengo e Botafogo fizeram um primeiro tempo de pouca emoção no Maracanã. Pelo lado rubro-negro, o Fla tinha mais posse de bola, mas apresentou dificuldade para furar a defesa do Glorioso e criar jogadas efetivamente perigosas. Sem inspiração no ataque durante o primeiro tempo, o goleiro Gatito Fernández precisou trabalhar apenas uma vez, em um chute de Pedro de fora da área, aos oito minutos do primeiro tempo.

Pelo lado alvinegro, o Bota conseguiu levar mais perigo mesmo com menos posse de bola, mas foi pouco para balançar as redes rubro-negras. No total, foram três boas chances criadas. A melhor delas veio após um cruzamento de trivela de Hugo para Tiquinho Soares, que finalizou de primeira dentro da entrada da área. Rossi, contudo, fez grande defesa.

No segundo tempo, o jogo continuou num nível baixo. O Flamengo tinha mais posse de bola, mas novamente pouco criava. O Botafogo, dessa vez, não não conseguia encontrar espaços e escapar da pressão para ser perigoso. Não por acaso, o primeiro bom lance da etapa complementar veio apenas por volta dos 16 minutos, num chute de fora da área de Luiz Araújo.

O empate, então, parecia que persistira até o fim, mas a estreia de Léo Pereira brilhou, e o Fla saiu de campo com a vitória. Aos 49 minutos, Ayrton Lucas levantou bola na área, Gatito Fernández saiu mal do gol, e a bola chegou até o zagueiro, que testou para balançar as redes.

AGENDA DOS TIMES

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Volta Redonda no Maracanã. A partida é válida pelo jogo atrasado da terceira rodada da Taça Guanabara.

Já o Botafogo tem compromisso apenas na próxima quarta-feira, às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. Curiosamente, o adversário será o Volta Redonda. O duelo é válido pela oitava rodada da Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Botafogo



Data e Hora: 7/2/2024, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Cartões amarelos: Everton Cebolinha (FLA) / Júnior Santos, Lucas Halter e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Léo Pereira (1-0) (49'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley, Intervalo), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De La Cruz (Luiz Araújo, 15'/2ºT) e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 28'/2ºT) e Pedro (Gabi, 32'/2ºT).

BOTAFOGO (Técnico: Tiago Nunes)

Gatito; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa (Eduardo, 30'/2ºT), Marlon Freitas (Newton, 47'/2ºT) e Tchê Tchê; Luiz Henrique (Victor Sá, 47'/2ºT), Júnior Santos e Tiquinho Soares (Savarino, 30'/2ºT).