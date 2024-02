Cristiano Ronaldo está na segunda temporada jogando pelo Al-Nassr - Divulgação/Al-Nassr

Publicado 08/02/2024 12:14

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, com um faturamento de 275 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão), somente em 2023. O craque português do Al-Nassr supera em mais de 70 milhões o segundo colocado, o golfista Jon Rahm, com 203 milhões de dólares (R$ 1,01 bilhão).



O levantamento é do site especializado "Sportico", que aponta Messi, do Inter Miami, na terceira posição na lista, tendo arrecadado 130 milhões de dólares (R$ 647,1 milhões).



Entre os 20 atletas mais bem pagos no mundo, o esporte com mais nomes é o futebol. Além dos dois craques, fazem parte da lista Mbappé, Haaland, Benzema e Neymar.



Único brasileiro no top-20, o atacante do Al-Hilal ocupa a sexta posição, com 121 milhões de dólares arrecadados em 2023 (R$ 602,3 milhões).



O basquete tem quatro jogadores na lista, seguido pelo golfe, com três. Fórmula 1, beisebol e futebol americano têm dois cada, e o boxe, um.



Também chama a atenção a ausência de uma mulher entre os 100 atletas mais bem pagos do mundo. A primeira a aparecer é a tenista Coco Gauff , com 22,7 milhões de dólares (R$ 113 milhões).



Confira os 20 atletas mais bem pagos do mundo

1. Cristiano Ronaldo (futebol, Al-Nassr) - 275 milhões



2. Jon Rahm (golfe) - 203 milhões



3. Lionel Messi (futebol, Inter Miami) - 130 milhões



4. LeBron James (basquete, Los Angeles Lakers) - 125,7 milhões



5. Kylian Mbappé (futebol, PSG) - 125 milhões



6. Neymar (futebol, Al-Hilal) - 121 milhões



7. Stephen Curry (basquete, Golde State Warriors) - 98,9 milhões



8. Giannis Antetokounmpo (basquete, Milwaukee Bucks) - 88,4 milhões



9. Kevin Durant (basquete, Phoenix Suns) - 86,9 milhões



10. Patrick Mahomes (futebol americano, Kansas Chiefs) - 84,3 milhões



11. Lamar Jackson (futebol americano, Baltimore Ravens) - 82,5 milhões



12. Karim Benzema (futebol, Al-Ittihad) - 78 milhões



13. Rory McIlrou (golfe) - 77,4 milhões



14. Tiger Woods (golfe) - 77,2 milhões



15. Max Verstappen (Fórmula 1, Red Bull Racing) - 75 milhões



16. Shohei Ohtani (beisebol, Los Angeles Dodgers) - 70 milhões



17. Canelo Álvarez (boxe) - 66 milhões



18. Erling Haaland (futebol, Manchester City) - 63 milhões



19. Lewis Hamilton (Fórmula 1, Mercedes) - 62 milhões



20. Max Scherzer (beisebol, Texas Rangers) - 60,8 milhões



*Valores em dólares