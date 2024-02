Kylian Mbappé é sonho antigo do Real Madrid - Franck Fife / AFP

França - O Real Madrid terá de pagar caro para contar com o atacante Kylian Mbappé. Para selar acordo, ele deseja um salário de 50 milhões de euros por ano (cerca de R$ 270 milhões), além de luvas no valor de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões), de acordo com o jornal espanhol 'As'.

Além disso, o francês quer bônus de performance e parte de seus direitos de imagem, tópico que foi decisivo para que ele renovasse com o PSG em 2022.

O contrato de Mbappé com o clube francês vai até o meio deste ano e, por isso, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time sem necessidade de compensação financeira. Segundo a imprensa local, o atacante tomou a decisão de deixar o PSG e assinar com o Real Madrid, mas ainda não há acordo.

Os valores solicitados ao Real Madrid, entretanto, representam uma redução do seu atual salário. No PSG, Mbappé recebe cerca de 70 milhões de euros por ano (cerca de R$ 375 milhões), além de luvas a cada temporada em que permaneça no clube.

Confira os valores pedidos por Mbappé:

. Salário anual: 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões)

. Luvas por assinar: 120 milhões de euros (R$ 640 milhões)