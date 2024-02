Guilherme Biro e Endrick comemorando o gol da vitória do Brasil sobre a Venezuela - AFP

Publicado 08/02/2024 21:59

Caracas (VEN) - Em uma revanche no Estádio Brígido Iriarte, na noite desta quinta-feira (8), em Caracas, o Brasil foi na base da vontade e venceu a Venezuela pelo placar de 2 a 1 amenizando a situação antes da última rodada do Pré-Olímpico e clareando o cenário em busca de uma vaga nos Jogos de Paris 2024. Os gols foram marcados por Maurício e Guilherme Biro.

Com o resultado, a seleção brasileira foi para a segunda colocação do quadrangular final e irá enfrentar a Argentina na última rodada. Em caso de vitória no clássico, o Brasil se garante nas Olímpiadas. Caso empate, precisará torcer pro uma vitória do Paraguai sobre a Venezuela - isso porque o Paraguai encerraria com os mesmos quatro pontos, mas levaria a melhor no primeiro critério de desempate, que é o de confronto direto.

O jogo

O segundo jogo entre as equipes no Pré-Olímpico se apresentou com um cenário completamente diferente. Embalados, os donos da casa, novamente contanto com casa cheia, no entanto, não tiveram vida fácil como na primeira fase, quando enfrentaram time alternativo escalado por Ramon Menezes.



Na primeira etapa, o Brasil foi quem deu as cartas em busca do resultado. Com o trio de ataque veloz formado por John Kennedy, Gabriel Pec e Endrik, a Seleção explorou bem os corredores e quase abriu o placar cedo. O lateral Rivas, no entanto, tirou em cima da linha a finalização de John Kennedy.



A comissão técnica brasileira e todo o time em campo reclamara muito de um lance que poderia deixar o caminho mais tranquilo. Com o jogo paralisado, Gabriel Pec recebeu um soco de Rivas e, mesmo com a presença do árbitro de vídeo, nada foi assinalado. O Brasil desceu para o vestiário melhor no duelo, mas revoltado sentindo situação prejudicial.



Na base da vontade, o Brasil abriu o placar logo nos primeiros minutos do segundo tempo, aos 11. Endrick recebeu cruzamento da direita e escorou para o meio da área. Gabriel Pec dividiu, e a bola sobrou nos pés do meia Maurício, que soltou uma bomba para superar o goleiro Samuel Rodríguez. O que poderia dar tranquilidade, virou um pesadelo para o time de Ramon Menezes.



A Venezuela cresceu após alterações do técnico Ricardo Valiño e chegou ao empate 10 minutos depois. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Arthur Chaves escorregou na marcação e a bola sobrou com Bolívar, que finalizou forte no alto e tirou do alcance de Mycael.

Susto, resposta e genialidade

Aos 30, os donos da casa marcaram o segundo depois de lindo contra-ataque, mas o VAR recomendou revisão por interferência de Riasco, que estava em posição irregular. O que seria o gol da virada foi anulado pela arbitragem.



Ramon, então, promoveu as entradas de Guilherme Biro e Rikelme para dar velocidade à equipe. Veio do primeiro o gol que aliviou a Seleção, contando com a genialidade de Endrick. Aos 42 minutos, o centroavante achou lindo passe e, profundidade para o camisa 11, que levou até a entrada da área e tocou por baixo do goleiro venezuelano para dar números finais ao duelo.

Ficha técnica



Venezuela 1 x 2 Brasil



Local: Estádio Brígido Iriarte

Data e hora: 8/2 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)



Gols: Bolívar 21'/2ºT (VEN); Maurício 11'/2ºT e Guilherme Biro 42'/2ºT (BRA)



Cartões amarelos: Ferro, Lacava e Bryan Castillo (VEN); Alexsander, Endrick e Guilherme Biro (BRA)



VENEZUELA: Samuel Rodríguez; Ferro, Vivas, Uzcátegui e Rivas; Faya, Lacava, Segovia e Martínez (Riasco); Bolívar e Kelsy (Emerson Ruíz). Técnico: Ricardo Valiño.



BRASIL: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexsander (Ronald); Andrey Santos, Gabriel Pirani (Bruno Gomes) e Maurício (Guilherme Biro); John Kennedy (Marquinhos), Gabriel Pec (Rikelme) e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.