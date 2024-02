O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, no Congresso da Uefa - JULIEN DE ROSA / AFP

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, no Congresso da UefaJULIEN DE ROSA / AFP

Publicado 08/02/2024 21:13

França - A paciência do PSG em relação à situação do Parque dos Príncipes parecer ter chegado ao fim. Nesta quinta-feira, 8, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, anunciou que o clube do estádio onde o time manda seus jogos.

"É muito fácil dizer agora que o estádio não está mais à venda. Sabemos o que queremos, perdemos anos tentando comprar o Parque dos Príncipes. Acabou, queremos sair do estádio", disse Nasser Al-Khelaïfi, no 48º Congresso da Uefa.

Vale lembrar que o Parque dos Príncipes é a casa do PSG desde 1974. Já desde 2015, o Qatar Sports Investments, fundo que é dono do Paris Saint-Germain tenta a compra do estádio, que pertence à Câmara Municipal de Paris.

Na última terça-feira, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, reforçou que o local não está à venda. Além disso, destacou que o Parque dos Príncipes é "patrimônio dos parisienses".