Diego Costa, de 35 anos, assinará com o Grêmio até o fim de 2024Divulgação/Grêmio

Publicado 08/02/2024 20:41

Porto Alegre - O Grêmio surpreendeu na noite desta quinta-feira (8) e anunciou a contratação do atacante Diego Costa, que defendeu o Botafogo em 2023. O brasileiro naturalizado espanhol, de 35 anos, chega a Porto Alegre nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar contrato até o final de 2024.

A contratação de um centroavante era tratada como prioridade no Grêmio desde a saída do craque uruguaio Luis Suárez para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Antes, o clube do técnico Renato Portaluppi chegou a apresentar proposta ao Botafogo por Tiquinho Soares , mas esta foi prontamente recusada.