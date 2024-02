Ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman colecionou polêmicas com sua passagem pelo Camp Nou - Divulgação

Publicado 08/02/2024 19:06

Ídolo como jogador e ex-treinador do Barcelona, Ronald Koeman comentou sobre a saída de Xavi no comando da equipe blaugrana ao final da temporada. O holandês, que treinou o clube catalão entre 2020 e 2021, saiu em defesa do espanhol, e alegou que exercer esse cargo traz uma pressão enorme.

Um dos argumentos utilizado por Koeman foi que as experiências de ser jogador e treinador no Barcelona são muito diferentes. Segundo o holandês, o trabalho como técnico traz muito estresse e "é um atentado à saúde mental".

"Ser treinador do Barça é um atentado à saúde mental. É muito mais divertido ser jogador do Barcelona do que treinador, e Xavi, como catalão e filho do clube, certamente percebeu isso. Foi o trabalho mais difícil que alguma vez fiz. Sofri com a pressão e o estresse", opinou Koeman, em entrevista à ESPN.

Outro ponto que Koeman também trouxe foi o fato de Xavi ser um treinador experiente. O único trabalho do espanhol antes de chegar no Barcelona foi como comandante do Al-Sadd, do Catar.

"Ele veio do Catar e depois foi para o Barcelona, não estava acostumado a receber críticas negativas, só recebia elogios", complementou o holandês.

Xavi fez o anúncio de que deixaria o Barcelona ao final da temporada no dia 27 de janeiro, após a vitória sobre o Villarreal por 5 a 3. Segundo o treinador, ele sairá pensando no que pode ser melhor para o clube e para os jogadores.