Miranda em ação pelo VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/02/2024 18:36

Rio - Após encaminhar a contratação do volante Cauan Barros , o Amazonas negocia com mais um jogador do Vasco. O zagueiro Miranda também tem conversas adiantadas para defender o clube amazonense por empréstimo na Série B. A informação é do site "ge".

Miranda chegou a ser titular do Vasco por um período em 2023, mas acabou perdendo espaço. Neste ano, assim como Barros, o defensor jogou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca com uma equipe formada majoritariamente por garotos, enquanto o elenco principal fazia pré-temporada no Uruguai. Fora dos planos, vem treinando separado desde o retorno dos comandados de Ramón Díaz ao Brasil.

Revelado pelo Vasco, Miranda estreou nos profissionais em 2020 e viveu altos e baixos com a camisa cruz-maltina. Ao todo, coleciona 69 jogos pelo clube de São Januário.