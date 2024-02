Du Queiroz é jogador do Zenit, da Rússia - Divulgação/Zenit

Publicado 08/02/2024 12:42

Rio - A contratação do volante Du Queiroz, de 24 anos, pelo Vasco não deve acontecer. As partes chegaram a um acordo, mas um problema internacional deverá melar a contratação. O Zenit, clube russo, é mantido por uma empresa que conta com sanções internacionais dos Estados Unidos, que envolvem a 777 Partners. As informações são do portal "GE".

A Gazprom, estatal que é um pilar da economia russa com as exportações de gás, é uma parceira importante na manutenção do Zenit. O grupo foi um dos principais alvos das sanções dos de Estados Unidos e União Europeia, devido a guerra entre Rússia e Ucrânia. Com isso, pessoas físicas ou jurídicas norte-americanas, como a 777 Partners, não podem negociar com o grupo russo, com risco de processos criminais.

Revelado pelo Corinthians, Du Queiroz seria emprestado pelo Zenit para suprir as carências no meio de campo, com as lesões de Jair e Paulinho. Agora, o Cruz-Maltino deverá buscar outras opções para conseguir ocupar esta lacuna.