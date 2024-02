Du Queiroz é jogador do Zenit, da Rússia - Divulgação/Zenit

Publicado 07/02/2024 15:10 | Atualizado 07/02/2024 15:10

Rio - O Vasco abriu negociações com o Zenit, da Rússia, para contratar o volante Du Queiroz, ex-Corinthians. O jogador é uma das opções do Cruz-Maltino para suprir as ausências de Paulinho e Jair, que serão desfalque por um longo período após se lesionarem. A informação foi dada pelo "ge".

A negociação, porém, não é considerada fácil. O Vasco sabe que terá que apresentar uma proposta que compense financeiramente o Zenit para que o clube russo libere o jogador.

Du Queiroz está entre os nomes que foram sugeridos por Alexandre Mattos à 777 Partners para repor as perdas de Paulinho e Jair. Em entrevista na última terça-feira (6), o dirigente afirmou que sugeriu de dois a três nomes aos donos da SAF cruz-maltina. Ele aguardava o aval dos norte-americanos para abrir negociações, o que aconteceu nesta quarta-feira (7).

Revelado pelo Corinthians, Du Queiroz pertence ao Zenit desde junho. O volante fez 16 partidas no clube russo, e marcou um gol.