Victor Luiz espera voltar a brigar por títulos no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/02/2024 17:28

é um dos que precisará trabalhar mais em busca de espaço no time, ao lado do Galdames. Do pacotão de contratações, Victor Luís é o mais experiente entre os quatro jogadores apresentados pelo Vasco nesta terça-feira (6). Aos 30 anos e com passagens importantes por Palmeiras e Botafogo, o lateral-esquerdo, ao lado do goleiro reserva Keiller . Também foram apresentados Adson

Victor Luís chega para fazer sombra a Lucas Piton, destaque vascaíno neste início de temporada e no ano passado. O recém-chegado sabe o desafio que terá pela frente nessa briga por posição, mas se vê preparado.



"Sinceramente, o que forma um grupo forte é a concorrência diária entre os jogadores. Eu vim aqui para tentar ajudar o grupo da melhor maneira. Piton é um excelente jogador, vem mostrando isso. E eu vou tentar conquistar meu espaço no grupo a cada dia, com muita vontade, liderança, ajudando meus companheiros", afirmou.



O lateral, que viveu bom momento pelo Botafogo em 2017 e não foi bem em 2020, conquistou o Brasileirão de 2018 e a Libertadores de 2021 pelo Palmeiras. Entretanto, nos dois últimos anos, fez parte dos rebaixamentos de Ceará (2022) e Coritiba (2023).



Apesar de chegar num Vasco que correu sério risco de queda no ano passado, Victor Luís vê um elenco com potencial de se tornar um time campeão.



"Para formar um grupo vencedor, precisa ter pessoas com mentalidade vencedora. Eu vejo isso dentro do Vasco. Nesse pouco período, vi jogadores incomodados com uma jogada que não aconteceu e não acomodados. O grupo tem pessoas de nome que estão com vontade de vencer. Eu venho com essa fome, já fui campeão de alguns campeonatos importantes e sei o quão gostoso que é. Quero poder reviver isso", avisou.