Pablo Galdames foi anunciado pelo Vasco na segunda-feira (5) - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 06/02/2024 14:40 | Atualizado 06/02/2024 14:44

Rio - O volante Pablo Galdames, novo reforço do Vasco para 2024, conversou com a VascoTV e valorizou a história do clube. O chileno, que foi anunciado na segunda-feira (5) , também destacou a felicidade por vestir a camisa do time carioca.

"Estou muito contente e orgulhoso por estar aqui. Sei que é uma equipe muito grande no Brasil, que tem muita história. Vou fazer o melhor possível, respeitar a camisa e a torcida, que é o mais importante", declarou.

Pablo Galdames revelou conversas com Medel, zagueiro compatriota e capitão da equipe, que reforçou a pressão da torcida vascaína durante as partidas. Para ele, será um incentivo a mais: "É espetacular. Medel comentou comigo da pressão que há no clube, que os torcedores colocam em busca das vitórias. Deixarei sempre 100% dentro de campo".

O volante, de 27 anos, comentou que a presença do ídolo certamente o ajudará na adaptação ao clube carioca. Além disso, falou sobre a honra de tê-lo como parceiro dentro das quatro linhas mais uma vez - dupla já atuou junta pela seleção chilena.

"Eu e Medel somos amigos há anos graças ao futebol. Para a nossa geração, ele é um grande ídolo da seleção chilena. Tê-lo como companheiro e capitão é um orgulho, uma felicidade muito grande", afirmou.

O chileno assinou com o Vasco até o fim de 2024. Ele estava no Genoa, da Itália, e tinha contrato até junho. Entretanto, os clubes selaram acordo e um valor será pago aos italianos por Pablo Galdames.