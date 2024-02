Pablo Galdames é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 05/02/2024 15:39

Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (5), a contratação do volante Pablo Galdames, que estava no Genoa, da Itália. O jogador chileno assinou contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2024.

Galdames tinha contrato com o Genoa apenas até junho. Por isso, o clube italiano não apresentou resistência ao negócio, mas receberá uma compensação financeira. Os dois times fazem parte do portfólio da 777, o que facilitou as conversas.

O chileno, de 27 anos, iniciou a carreira do Unión Española, passou pelo Vélez, da Argentina, e chegou ao Genoa. Entretanto, na última temporada, vestiu a camisa da Cremonese, também da Itália, por empréstimo. Lá, entrou em campo 13 vezes, sendo dez como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

Pablo Galdames é o sétimo reforço anunciado pelo Vasco na temporada. Além dele, o Cruzmaltino já acertou com o goleiro Keiller, os zagueiros João Victor e Robert Rojas, o lateral-esquerdo Victor Luís, além dos atacantes David e Adson.