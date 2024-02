Keiller é mais um reforço do Vasco para 2024 - Foto: Divulgação/Vasco

Keiller é mais um reforço do Vasco para 2024Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 05/02/2024 15:13

Rio - Nesta segunda-feira, 5, o Vasco anunciou a contratação do goleiro Keiller, de 27 anos. O atleta pertence ao Internacional e chega ao Cruz-Maltino por empréstimo válido até o fim da temporada 2024.

O goleiro será reserva imediato de Léo Jardim. Com a saída de Ivan, que estava emprestado pelo Corinthians, o Cruz-Maltino precisou ir ao mercado em busca de um nome para a posição e fechou com Keiller.

Natural de Eldorado do Sul (RS), o arqueiro é cria das categorias de base do Internacional. Ele, inclusive, atuou boa parte da carreira no Colorado. A única experiência fora do clube gaúcho havia sido em 2021, quando defendeu a Chapecoense.



Keiller é o sexto reforço anunciado pelo Gigante da Colina para 2024. Antes dele, o Vasco já havia oficializado os zagueiros João Victor e Robert Rojas, o lateral-esquerdo Victor Luis e os atacantes David e Adson.