Emiliano Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 05/02/2024 10:14 | Atualizado 05/02/2024 11:13

Rio - O auxiliar técnico do Vasco, Emiliano Díaz, concedeu coletiva após empate no clássico entre Vasco e Flamengo, no Maracanã . O argentino revelou que Pablo Vegetti, que teve duas chances claras de gol na partida, entrou em campo no sacrífico e que agora ficará um período sem atuar para cuidar de uma lesão.

"A imprensa não sabe de tudo que acontece até porque eu e o Ramón pedimos para não passar nada. O Pablo tem uma fissura na costela. Ninguém sabe. Agora, ele vai parar. Ele faz um esforço pelo líder que é. Pelo comprometimento que tem com o Vasco. Não dá para avaliar pois ele jogo com 30% de condições. É um esforço", disse.

Outro fator abordado pelo filho do treinador do Vasco foi a necessidade de reforços. Emiliano afirmou que a prioridade precisa ser fortalecer o meio-campo.

"A gente sabe que precisa reforçar no meio-campo para frente, mas acreditamos muito no time que temos. Fez algo absurdo no ano passado, mas estamos "curtos". Temos um bom elenco, mas precisamos de mais", opinou.