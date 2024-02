Pedro Henrique, do Internacional, entrou na mira do Vasco - Divulgação/Internacional

Publicado 04/02/2024 17:40 | Atualizado 04/02/2024 18:16

Rio - O Vasco abriu negociações pela contratação do atacante Pedro Henrique, de 33 anos, jogador do Internacional. Com as saídas de Gabriel Pec e Orellano, pontas, o Cruz-Maltino quer preencher a lacuna no elenco e abriu conversas com o Colorado nos últimos dias.

Pedro Henrique é jogador de lado de campo e pode atuar em ambos os lados do gramado. Na última temporada pelo clube gaúcho, o atacante marcou 12 gols e deu quatro assistências em 50 jogos disputados.

Com as movimentações do Inter na janela de transferências para reforçar o elenco, Pedro Henrique deve perder espaço. Ele chegou a receber sondagens de clubes da Arábia Saudita, mas descartou deixar o futebol brasileiro e vê no Vasco uma boa oportunidade de seguir atuando em alto nível. As informações são do SBT.

O atacante tem contrato com o Internacional até o fim de 2025, e a investida do Vasco é por um negócio de empréstimo até o fim da atual temporada.