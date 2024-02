Pablo Galdames - Divulgação/ Federação Chilena

Pablo GaldamesDivulgação/ Federação Chilena

Publicado 02/02/2024 10:00 | Atualizado 02/02/2024 10:10

Rio - Reforço do Vasco para a temporada, o volante Pablo Galdames, de 27 anos, chegou ao Rio na manhã desta sexta-feira. O chileno estava acompanhado de sua cadelinha e falou sobre a oportunidade de atuar no futebol brasileiro após três temporadas no futebol italiano.

"Estou muito contente. Acho que é uma linda oportunidade jogar numa equipe tão grande no Brasil, com a história e a importância tão grande como a do Vasco da Gama. Me dá muito orgulho. Espero poder ajudar a equipe a conquistar seus objetivos", afirmou.

Galdames falou sobre sua amizade com Gary Medel, seu compatriota, companheiro de seleção chilena, e com quem atuou no Genoa. O jogador, de 27 anos, afirmou que sua adaptação será facilitada pela presença do veterano.

"Tenho uma amizade linda com ele, nos conhecemos há muitos anos. Quando pintou o interesse, me disse para vir, que o Vasco era uma instituição muito grande, com muita história. Que os torcedores são apaixonados, dão um apoio gigante. Essas foram que me ajudaram a vir para o Vasco", disse.

O volante falou sobre a pressão de atuar no Vasco e reforçou sua motivação de defender o clube de São Januário. "Sei que tem muita pressão aqui no Vasco, que os torcedores querem ganhar todos os jogos. Fiquem tranquilos, da minha parte vou dar meu máximo para ajudar a equipe", concluiu.