Rossi, do Vasco, sofreu entradas duras na partida contra o Nova Iguaçu - Reprodução

Rossi, do Vasco, sofreu entradas duras na partida contra o Nova IguaçuReprodução

Publicado 01/02/2024 14:34

Rio - A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) decidiu denunciar os jogadores Cayo Tenório e Gabriel Pinheiro, do Nova Iguaçu, pelas entradas duras no atacante Rossi, do Vasco, durante o duelo entre as duas equipes, na última quarta-feira (31), em Uberlândia. A informação foi dada pelo site "ge".

Os dois jogadores terão que responder pela gravidade das entradas em Rossi. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Cayo Tenório, que já tinha cartão amarelo, atingiu a canela do atacante, que em seguida mostrou um machucado no local. No segundo tempo, foi a vez de Gabriel Pinheiro, que deu uma tesoura no adversário e o fez ser substituído por lesão. O árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes sequer marcou falta nos dois lances.

Segundo André Valentim, Procurador-Geral do TJD-RJ, mesmo sem o árbitro ter marcado a falta em campo, o tribunal pode se basear nas imagens para aplicar uma punição, conforme previsto no artigo 58 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

No caso do árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, não deve haver denúncias. Como ele foi afastado minutos após a partida pela Ferj, que falou em "falhas gritantes na parte disciplinar", uma nova denúncia configuraria uma punição dupla.