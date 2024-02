Emiliano Díaz é auxiliar técnico do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 31/01/2024 21:27

Uberlândia - O Vasco foi mal e sofreu sua primeira derrota no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (31), para o Nova Iguaçu, pelo placar de 2 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Após o tropeço, o auxiliar Emiliano Díaz, filho do técnico Ramón Díaz, avaliou a atuação da equipe e já projetou uma virada de chave no clássico do próximo domingo (4/2), contra o Flamengo, no Maracanã.

"Um dia que saiu tudo ruim. Pedir desculpas ao torcedor, porque ele não merece isso. Venho aqui botar a cara, mas é um jogo que deu tudo errado. A análise é que deu tudo errado. Temos que continuar trabalhando, melhorando, porque estamos nesse processo", iniciou Emiliano.

O auxiliar de Ramón já havia representado a comissão técnica em uma entrevista coletiva durante a pré-temporada no Uruguai, e deve aparecer mais vezes após os jogos. Sobre o compromisso com o rival pela sexta rodada do Cariocão, Emiliano Díaz destacou cenário de extrema importância por uma vitória.

"Clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todo jogo que estamos jogando. Vamos jogar com tudo o que a gente tem. Estamos em preparação. Ano passado chegamos à semifinal do Carioca e terminamos o ano brigando contra o rebaixamento. Temos um plano e não vamos sair dele, aconteça o que aconteça. Queremos que o Vasco seja sólido. Não queremos repetir os erros do ano passado, não nos preparar bem para Brasileirão e Copa do Brasil. Vamos com o que planejamos."

Confira outras falas de Emiliano Díaz:

Erros em campo

"Foram todos. Saiu tudo ruim. Um jogo para esquecer e continuar melhorando. Um jogo que aconteça uma vez por ano. Falei que não tem que acontecer mais."

Utilização de Payet

"A rodagem do elenco está clara. Estamos e preparação, jogadores não podem jogar a cada três dias, é impossível. Porque se não na metade do ano não tem mais jogadores. No clássico a gente vai jogar com todos, a torcida pode ficar tranquila.

Cobranças mesmo longe do Rio

"O que aconteceu ano passado ninguém vai conseguir mais na história do futebol. Era algo impossível de fazer. O grupo está acostumado à pressão. Hoje saiu tudo ruim, o Vasco, os jogadores e a torcida não merecem isso. Temos que botar a cara e trabalhar. Mas a pressão a gente não sente. Não sentimos ano passado, não vamos sentir agora no início da temporada. Sabemos que temos muito para dar, é um grupo forte, acredito muito nos jogadores. É corrigir os erros. É normal, o torcedor cobra, que mais, vamos seguir acolhendo esse grupo."