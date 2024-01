Lincoln - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 31/01/2024 10:30

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Vasco teria interesse na contratação de Lincoln, de 25 anos, que atua no Fenerbahçe. O jogador, que é meia de origem, mas já atuou na lateral-esquerda, foi ventilado anteriormente no Corinthians. As informações são do site turco "Fanatik".

Lincoln foi formado na base do Grêmio e se transferiu para o Santa Clara, de Portugal, aos 21 anos. Após se destacar no futebol lusitano foi indicado por Jorge Jesus para o Fenerbahçe. Na primeira temporada, o brasileiro atuou em 34 partidas, fez dois gols e deu oito assistências.

Em março do ano passado, Lincoln sofreu uma lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho. Ele só voltou a jogar neste mês após o período de recuperação. O portal turco afirma que além do Vasco outros clubes do país têm interesse no brasileiro.