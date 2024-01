Gabriel Pec foi um dos destaques do Vasco na última temporada - Matheus Lima / Vasco

Gabriel Pec foi um dos destaques do Vasco na última temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 31/01/2024 16:17

Rio - O Vasco já faz planos com o dinheiro da venda de Gabriel Pec. O atacante, de 22 anos, foi negociado com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por US$ 10 milhões (cerca de R$ 49 milhões), e parte do valor será destinado ao pagamento de dívidas, segundo informações do portal "UOL".

A diretoria do Vasco trabalha com US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões) do montante destinados para o pagamento de dívidas. O clube também planeja destinar parte do valor da venda de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para pagar os débitos, mas o valor ainda não foi definido.

Atualmente, o Vasco possui dívida na casa de R$ 700 milhões. A meta final da 777 Partners, dona de 70% da SAF, é tornar o clube auto sustentável. Até maio do ano passado, a empresa americana desembolsou mais de R$ 100 milhões para o pagamento de dívidas.

Gabriel Pec e Marlon Gomes não jogam mais pelo Vasco. Atualmente, os jogadores estão defendendo a Seleção Pré-Olímpica, no Torneio Pré-Olímpico, na Venezuela. Eles ainda retornarão ao Brasil para resolver questões pessoais e se despedirem do elenco vascaíno, antes de seguirem para os novos clubes.