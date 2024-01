Ramón Díaz comanda treino do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Ramón Díaz comanda treino do Vasco Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 30/01/2024 19:50

Rio - O Vasco deve realizar testes contra o Nova Iguaçu visando o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (4), no Maracanã. Sem Jair e Paulinho, o técnico Ramón Díaz terá que fazer mudanças no time titular e quer aproveitar a partida desta quarta-feira (31) como uma oportunidade de testar a provável equipe que entrará em campo no "Clássico dos Milhões".

Jair cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Bangu. Já Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, na mesma partida, e será desfalque entre 6 e 8 meses. Zé Gabriel e De Lucca devem começar a partida contra o Nova Iguaçu. O lateral-esquerdo Lucas Piton, o meia Payet e o atacante Vegetti também podem ser poupados visando o clássico com o Flamengo.

O Vasco deve enfrentar o Nova Iguaçu escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), Maicon, Léo e Lucas Piton (Julião); Zé Gabriel, De Lucca, Praxedes e Payet (Rossi); David e Vegetti (Rayan).

O elenco cruz-maltino permaneceu em Brasília após o empate com o Bangu, no domingo (28), e treinou na segunda e terça na cidade, antes de embarcar para Belo Horizonte. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (31), às 18h10 (de Brasília), no Parque do Sabiá, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O Gigante da Colina é o quarto colocado com oito pontos.