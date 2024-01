Alexandre Mattos é o diretor de futebol do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 30/01/2024 18:48

Rio - A lesão grave no joelho direito de Paulinho , que só deverá voltar a jogar no fim do ano, foi uma notícia péssima para o Vasco em todos os sentidos. Além do período sem jogar que o meia, de 27 anos, irá enfrentar, a situação irá gerar uma dificuldade de reposição para o atleta. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, citou o atual estágio da temporada como um problema para contratar novos nomes.

"Vamos avaliar, porque sabemos que os jogadores já estão alocados em grandes clubes. É difícil imaginar algum jogador. Mas estamos sempre atentos dentro de organização, planejamento e orçamento. O Vasco está sempre atento a buscar alguma reposição, seja ela qual for. Temos dentro do elenco, temos jogadores chegando. Sempre que der, vamos dentro do nosso projeto, dentro do nosso grupo, as autorizações para fazer as coisas andarem", afirmou Alexander Mattos em entrevista ao "GE".

Paulinho é o jogador do elenco que mais se aproxima das características ofensivas de Payet. Antes da lesão do jogador, o Vasco encaminhou as contratações dos meias Juan Sforza, do Newell's Old Boys, da Argentina, e de Pablo Galdames, do Genoa, da Itália. Com isso, existe a possibilidade de um dos dois atletas fazerem a função do brasileiro.

Como Paulinho só deverá voltar a atuar no fim de 2024 é possível que o Vasco busque uma reposição para ele na janela de transferências do meio do ano. Porém, a situação será avaliada por Ramón Díaz e também pela SAF do clube.