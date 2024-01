Paulinho retornou ao Rio e desfalcará o Vasco até o fim da temporada - Leandro Amorim / Vasco

Paulinho retornou ao Rio e desfalcará o Vasco até o fim da temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 30/01/2024 14:55 | Atualizado 30/01/2024 15:05

Rio - O Vasco terá que voltar ao mercado para repor a perda de Paulinho. O meia, de 27 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito , no último domingo (28), contra o Bangu, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 4ª rodada da Taça Guanabara, e ficará de fora de boa parte da temporada. Com isso, a diretoria vascaína seguirá atenta ao mercado e busca uma reposição, segundo o "ge".

Paulinho é o jogador do elenco que mais se aproxima das características ofensivas de Payet. Recentemente, o Vasco encaminhou as contratações dos meias Juan Sforza, do Newell's Old Boys, da Argentina, e de Pablo Galdames, do Genoa, da Itália. A expectativa é que Sforza assuma o lugar de Paulinho, enquanto Galdames - que é visto como reposição - receberia mais chances por conta da lesão.

Além deles, outra opção é De Lucca. O jogador foi utilizado na vaga de Paulinho no primeiro jogo do elenco principal no Carioca, diante do Madureira, mas não tem característica de construção. Sendo assim, para evitar ficar no aperto ao longo da temporada, o Vasco deve buscar pelo menos mais um meia construtor para completar o setor.

Após realizar parte da pré-temporada no Uruguai, onde disputou um torneio amistoso e enfrentou o San Lorenzo, da Argentina, e o Deportivo Maldonado, do Uruguai, o técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano Díaz ressaltaram a necessidade de reforçar o elenco. Em 2023, o Vasco disputará o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (31), às 18h10 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Estádio Parque do Sabiá, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. O Gigante da Colina é o terceiro colocado da competição com oito pontos, enquanto o time da Baixada, que já tirou ponto do Flamengo, é o sexto, com sete pontos.