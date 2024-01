Paulinho é um dos destaques do elenco do Vasco - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 29/01/2024 16:55

Rio - Baixa importante no elenco do Vasco logo no começo da temporada. O meia Paulinho teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão foi diagnosticada após exames de imagens feitos em Brasília, nesta segunda-feira (29), um dia após o empate em 2 a 2 com o Bangu, pelo Campeonato Carioca. A informação foi confirmada pelo clube em comunicado nas redes sociais.

Paulinho já iniciou tratamento com o Departamento de Saúde e Performance do Cruz-Maltino e passará por cirurgia nos próximos dias. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube, mas, em média, é de cerca de oito meses, o que compromete boa parte do 2024 do jogador.

A lesão do camisa 18 aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o meia dividiu jogada com o atacante Gabriel Canela, do Bangu. Praxedes entrou em seu lugar.