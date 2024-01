Johannes Toebbe, jogador de poker alemão, usou a camisa do Vasco durante torneio - Divulgação/KSOP

Publicado 29/01/2024 16:54 | Atualizado 29/01/2024 17:26

Rio - O alemão Johannes Toebbe chamou a atenção após vestir a camisa do Vasco durante o KSOP (Kings Series of Poker) da América do Sul, o torneio de poker mais caro da história do circuito brasileiro. O atleta alemão, que está pela primeira vez no Brasil, conheceu uma torcedora fanática do clube nos primeiros dias no Rio de Janeiro e, rapidamente, comprou uma camisa.

Johannes Toebbe, de 37 anos, comprou a camisa do Vasco há três dias, em um shopping no Rio de Janeiro, após conhecer uma torcedora. O atleta alemão soube do KSOP no Rio de Janeiro através de Felipe Mojave, um dos principais jogadores brasileiros e embaixador da GGPoker, patrocinadora do evento. Ele é um dos nove finalistas da competição. O campeão levará R$ 2 milhões.

O alemão deseja assistir uma partida do Vasco no estádio. O próximo jogo do Gigante da Colina no Rio de Janeiro será contra o Flamengo, no domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Johannes Toebbe pretende ficar na cidade por mais duas semanas para curtir o carnaval, antes de ir embora.