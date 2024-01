Adson é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Adson é o novo reforço do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 29/01/2024 12:50 | Atualizado 29/01/2024 15:18

Rio - Reforço do Vasco para 2024, o atacante Adson não deve estrear nesta semana. O jogador, de 23 anos, foi contratado junto ao Nantes, da França, e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas realizará atividades no Rio de Janeiro para aprimorar a parte física.

O jogador, que já pode estrear, ficará no Rio de Janeiro realizando atividades. Já a delegação do Vasco viaja de Brasília, onde enfrentou o Bangu neste último domingo (28), para Belo Horizonte, onde encara o Nova Iguaçu, na quarta-feira (31), pela 5ª rodada da Taça Guanabara.

Adson foi contratado junto ao Nantes, da França, por 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões). No futebol francês, o jogador teve pouco espaço e entrou em campo em apenas oito oportunidades. Já no Corinthians, onde foi revelado, foram 114 jogos, 13 gols e oito assistências.

O Vasco empatou com o Bangu por 2 a 2 e ocupa o terceiro lugar, com oito pontos, na Taça Guanabara. O Gigante da Colina volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 18h10 (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Parque do Sabiá, em Belo Horizonte, pela 5ª rodada.