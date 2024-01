Paulinho - Leandro Amorim / Vasco

29/01/2024

Brasília - Além do tropeço contra o Bangu , o Vasco deixou o Mané Garrincha, no último domingo, com mais uma notícia ruim. O meia-atacante Paulinho, de 27 anos, sofreu uma entorse no joelho esquerdo e irá realizar um exame de imagem para diagnosticar a gravidade da lesão.

De acordo com informações do canal "Atenção Vascaíno", Paulinho sente muita dor no local e preocupa. Ele foi substituído aos 33 minutos do primeiro tempo na partida pelo Campeonato Carioca.

Revelado pelo Fluminense, Paulinho passou pelo Sporting, pelo Boavista, ambos de Portugal, e pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Vasco no ano passado. No total, ele fez 23 partidas, anotou um gol e deu duas assistências pelo Cruz-Maltino.