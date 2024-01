Adson é jogador do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Adson é jogador do VascoFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 29/01/2024 15:08 | Atualizado 29/01/2024 15:12

Rio - Reforço para a temporada, Adson vive a expectativa de jogar pelo Vasco em São Januário. Em entrevista à VascoTV, publicada nesta segunda-feira, 29, o atacante exaltou os torcedores e revelou que, durante as negociações, acompanhou jogos do time e o caldeirão feito pelos vascaínos na Colina Histórica.

"Torcida enorme. Como eu falei, é um clube muito gigante. Então, acompanhei, sim, alguns jogos enquanto estava nessa negociação. Vi o caldeirão que a torcida faz lá em São Januário, estou muito feliz e muito ansioso também para que eu possa estrear lá e marcar meu primeiro gol com a camisa do Vasco. Vai ser um momento muito feliz da minha carreira", disse Adson.

O jogador foi anunciado como reforço do Vasco na última quarta-feira, 24. Adson estava no Nantes, da França, e assinou contrato com o Cruz-Maltino válido até o fim de 2027.

"Ganhei mais experiência. Minha passagem na França foi curta, mas de muito aprendizado. Acho que voltei mais maduro. Com certeza, vamos poder fazer uma grande temporada, grandes anos, que a gente possa conquista vários títulos. Esse é o objetivo principal", contou Adson.