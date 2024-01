Lucas Piton tem contrato com o Vasco até o fim de 2026 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Publicado 29/01/2024 15:50

Rio - Presente no empate contra o Bangu, em Brasília, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 23 anos, completou 50 jogos pelo Vasco. Com isso, o Cruz-Maltino terá que desembolsar mais 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões) para comprar mais 20% dos direitos do atleta junto ao Corinthians.

De acordo com informações do "GE", no acordo junto ao Alvinegro, o clube carioca se comprometeu a efetuar o pagamento, após o lateral completar 50 partidas (com pelo menos 45 minutos em campo). O Vasco terá até 30 dias para realizar o pagamento.

Com isso, o Cruz-Maltino passará a ter 80% dos direitos do lateral-esquerdo. O Corinthians terá o restante. No fim de 2022, o Vasco comprou 60% dos direitos do jogador por 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões na época).

No total, o lateral entrou em campo pelo Vasco em 50 oportunidades, tendo feito um gol e dado sete assistências pelo Cruz-Maltino. Ele foi o maior garçom do clube carioca no ano passado.