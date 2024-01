Paulinho, meio-campista do Vasco - Daniel RAMALHO / VASCO

Paulinho, meio-campista do VascoDaniel RAMALHO / VASCO

Publicado 29/01/2024 21:57 | Atualizado 29/01/2024 21:57

Rio - Nesta segunda-feira, 29, jogadores do Vasco e o auxiliar técnico Emiliano Díaz se manifestaram por meio de uma rede social para mandar mensagens de apoio a Paulinho. O meio-campista do Cruz-Maltino sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e, nos próximos dias, precisará passar por cirurgia. Abaixo, veja algumas das publicações para o jogador:

fotogaleria

Vale ressaltar que Paulinho já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance do Cruz-Maltino. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube, mas, em média, é de cerca de oito meses, o que compromete boa parte do 2024 do jogador.