Paulinho retornou ao Rio e desfalcará o Vasco até o fim da temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 30/01/2024 09:13

participaram dos primeiros jogos do Campeonato Carioca, para se juntarem ao grupo.

Paulinho deixou a delegação do Vasco que está em Brasília e retornou ao Rio, onde passará por cirurgia no joelho direito nos próximos dias . Sem o meia, o técnico Ramón Díaz chamou De Lucca e Paixão, que, para se juntarem ao grupo.

Os dois jogadores, que estavam no Rio, estarão no treino desta terça-feira (30). Após a atividade, a delegação do Vasco viaja a Uberlândia, onde enfrenta o Nova Iguaçu na quarta (31), às 18h10 (de Brasília), pelo Carioca.



Sem Paulinho, a diretoria vascaína avalia a possibilidade de contratar mais um jogador para a posição, já que o tempo de recuperação é de, no mínimo, oito meses. O jogador teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito ainda no primeiro tempo do empate em 2 a 2 com o Bangu.



Devido ao tempo de recuperação, há a chance de Paulinho só retornar no ano que vem.