Alexandre Mattos é o diretor de futebol do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 30/01/2024 17:32

Rio - O diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, pregou cautela em relação a novos reforços para 2024. Nesta terça-feira (30), o dirigente esteve na sede da CBF para o sorteio da Copa do Brasil e desconversou ao ser perguntado sobre novas contratações.

"O objetivo principal é ter o Vasco protagonista, brigando por títulos, para entrar numa era de autossutentabilidade, que prolongue vitórias, conquistas. Estamos fundamentando um ciclo longo. Pavimentando a estrada para que o Vasco consiga chegar e permaneça brigando, ano a ano, por coisas importantes", disse Mattos.

"Tudo tem seu tempo, as perguntas são sempre de contratações. O Vasco pensa muito além, está buscando seu caminho de gestão sólida, de autossutentabilidade, de organização. Isso vai levar a ter mais investimentos, solidez e perspectiva de movimentos interessantes. O Vasco vem fazendo, dentro da sua possibilidade, aquilo que tem que ser feito, acima de tudo pavimentando a estrada", completou.

O dirigente também respondeu sobre a possibilidade do clube carioca buscar uma reposição no mercado para o meia Paulinho, que sofreu grave lesão no joelho e deve perder a maior parte da temporada.

"Vamos avaliar, porque sabemos que os jogadores já estão alocados em grandes clubes. É difícil imaginar algum jogador. Mas estamos sempre atentos dentro de organização, planejamento e orçamento. O Vasco está sempre atento a buscar alguma reposição, seja ela qual for. Temos dentro do elenco, temos jogadores chegando. Sempre que der, vamos dentro do nosso projeto, dentro do nosso grupo, as autorizações para fazer as coisas andarem", afirmou.

Até o momento, o Vasco anunciou quatro reforços para 2024: os zagueiros João Victor e Robert Rojas e os atacantes David e Adson. O goleiro Keiller e os volantes Pablo Galdames e Juan Sforza estão bem encaminhados.