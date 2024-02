Vegetti renovou recentemente o contrato com o Vasco até o fim de 2025 - Leandro Amorim / Vasco

atacante argentino voltou a passar em branco neste início de temporada, e igualou seu pior jejum de gols pelo Cruz-Maltino.

Vegetti foi poupado para o clássico contra o Flamengo no domingo (4), no Maracanã, após sentir indisposição no aquecimento, e jogou apenas 23 minutos na derrota do Vasco por 2 a 0 para o Nova Iguaçu , pelo Campeonato Carioca. Com pouco tempo em campo ao entrar no segundo tempo, o, e igualou seu pior jejum de gols pelo Cruz-Maltino.

Desde que estreou pelo Vasco, em agosto de 2023, Vegetti se tornou o principal responsável por balançar redes, na arrancada para fugir da zona de rebaixamento: fez 10 em 21 partidas. E no seu pior momento, ficou sem marcar por quatro jogos seguidos.



Naquele período, o time só venceu uma vez, o Fortaleza pelo Brasileirão, no único gol que marcou (1 a 0). E teve duas derrotas por 1 a 0 (Internacional e Flamengo), além de um empate em 0 a 0 (São Paulo).



No atual jejum de Vegetti, que ainda não balançou redes em 2024, o Cruz-Maltino venceu os dois amistosos contra San Lorenzo e Deportivo Maldonado, ambos por 1 a 0 no Uruguai, mas tropeçou duas vezes no Carioca: empate em 2 a 2 com o Bangu e derrota por 2 a 0 para o Nova Iguaçu.



Pelo menos, desta vez, outros jogadores conseguiram balançar redes: Payet (duas vezes), Praxedes e Léo.