Rio - O Vasco deve apostar suas fichas no francês Dimitri Payet para vencer o Flamengo, no próximo domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Segundo a "Itatiaia", o meia, que foi reserva na derrota por 2 a 0 para o Nova Iguaçu , na última quarta (31), deve iniciar o clássico como titular.

Em 2024, Payet tem se dedicado a aprimorar sua parte física. O francês já perdeu mais de 8 kg e vive seu melhor momento com a camisa do Vasco. Neste ano, já marcou em amistoso no Uruguai, contra o Maldonado, e pelo Campeonato Carioca, contra o Bangu.

Após a derrota para o Nova Iguaçu, o auxiliar Emiliano Díaz disse que a intenção da comissão técnica neste início de ano é rodar o elenco.

“A rodagem do elenco está clara. Estamos em preparação, jogadores não podem jogar a cada três dias, é impossível. Porque se não na metade do ano não tem mais jogadores. No clássico a gente vai jogar com todos, a torcida pode ficar tranquila”, declarou.

A partida do próximo domingo será o quarto clássico de Payet com a camisa do Vasco. Coincidentemente, o único deles em que ele foi titular foi justamente contra o Flamengo, no Brasileirão do ano passado. Naquele confronto, o meia atuou por 75 minutos.