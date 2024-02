Paulinho, meio-campista do Vasco - Pedro Ivo / Agência O Dia

Paulinho, meio-campista do VascoPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 01/02/2024 21:17

Rio - O meio-campista Paulinho falou pela primeira vez desde a lesão que sofreu na partida entre Vasco x Bangu, no último domingo, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, que terminou empatada em 2 a 2. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e desfalcará a equipe comandada pelo argentino Ramón Díaz por boa parte da temporada de 2024.

"É um momento muito difícil e muito doloroso para mim, não tenho palavras para expressar o que estou sentindo nesse momento. Deus, mesmo sem entender, eu confio em ti e sei que você tem o melhor para mim. Passando para agradecer aos meus companheiros de trabalho, todos os profissionais do clube, família, amigos, fãs e toda torcida vascaína pelas mensagens de apoio. Vou resistir à essa batalha e voltarei muito mais forte!", escreveu o jogador.

A lesão do camisa 18 aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o meia dividiu jogada com o atacante Gabriel Canela, do Bangu. Praxedes entrou em seu lugar.

Paulinho já iniciou tratamento com o Departamento de Saúde e Performance do Cruz-Maltino e passará por cirurgia nos próximos dias. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube, mas, em média, é de cerca de oito meses.