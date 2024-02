Centro de Treinamento Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Centro de Treinamento Moacyr Barbosa Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 02/02/2024 12:58 | Atualizado 02/02/2024 13:12

Rio - A reforma do CT Moacyr Barbosa, do Vasco, segue sem data para sair do papel. No início do processo da SAF, a 777 Partners prometeu realizar um investimento na reforma do centro de treinamento e tinha a expectativa de concluir as obras em 2024. Porém, a conclusão da mesma esbarra numa insegurança jurídica que paralisou o processo.

O CT Moacyr Barbosa recebeu intervenções menores, mas as obras de ampliação ainda não tem data para acontecer. A SAF do Vasco, que aprovou neste ano um orçamento de R$ 20 milhões para melhorias em seu patrimônio, inclusive o centro de treinamento, não se sente confortável para liberar investimentos maiores enquanto a posse do terreno continuar pertencendo à associação.

O motivo da insegurança jurídica seria os termos do contrato assinado com a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2019. O documento, com validade de 50 anos, determinou a cessão do terreno ao Vasco em caráter precário, o que significa que a Prefeitura pode solicitar o terreno de volta quando bem entender. Ou seja, a SAF teme realizar um alto investimento e perder o terreno no futuro.