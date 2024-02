Keiller chega ao Vasco por empréstimo até o fim de 2024 - Ricardo Duarte/Internacional

Keiller chega ao Vasco por empréstimo até o fim de 2024Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 02/02/2024 19:02 | Atualizado 02/02/2024 19:02

Rio - Novos reforços do Vasco para a temporada, o goleiro Keiller e o lateral-esquerdo Victor Luís ainda não foram anunciados como novos jogadores cruz-maltinos. Apesar disso, os dois já treinam com o elenco treinado por Ramón Díaz. As informações são da "Itatiaia".

Keiller e Victor Luís ainda não foram anunciados pelo Vasco por conta de troca de documentação. Assim que esses detalhes burocráticos forem concretizados, os dois devem ser oficializados como jogadores cruz-maltinos, inscritos para o Campeonato Carioca e ficar a disposição de Ramón Díaz para o prosseguimento da temporada.

Keiller chega ao Vasco por empréstimo de um ano junto ao Internacional para ser o reserva imediato de Léo Jardim na meta cruz-maltina. Já Victor Luís assina em definitivo com o clube de São Januário após rescindir seu contrato com o Coritiba. O lateral-esquerdo também chega para suprir uma necessidade no banco de reserva, e será alternativa direta para Lucas Piton.

Com Keiller e Victor Luís, o Vasco chegou a sete reforços na temporada. Além deles, o Cruz-Maltino já anunciou as contratações de Rojas, João Victor, David e Adson e acertou a chegada do volante Galdames, que também deve ser oficializado como jogador do clube em breve.