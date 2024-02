Adson é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 02/02/2024

Rio - A torcida do Vasco terá que esperar mais um pouco para ver Adson em campo. Segundo o "ge", apesar de já estar regularizado, a tendência é que o atacante não seja relacionado para o clássico com o Flamengo, no próximo domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã.

Mesmo já inscrito no Carioca, Adson treinou pouco com o elenco principal. O atacante desembarcou no Rio no dia 19 e o grupo retornou do Uruguai no dia 22. Depois, o elenco teve um dia de folga e já voltou se preparando para enfrentar o Madureira, no dia 25.

Posteriormente, o Vasco viajou para Brasília, onde enfrentou o Bangu no último domingo (28), e depois para Uberlândia, palco da derrota para o Nova Iguaçu na última quarta (31). Adson permaneceu no Rio, já que ainda não estava regularizado àquela altura, e só voltou a treinar com os companheiros na última quinta (1).

Além disso, questões físicas também pesam contra uma estreia do jogador no clássico com o Flamengo. O atacante não atua desde novembro, quando fez sua última partida com a camisa do Nantes, da França.

Atualmente, o Vasco ocupa a sétima posição no Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória no Clássico dos Milhões para tentar terminar a rodada no G-4.