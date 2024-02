Luis Henrique foi revelado nas categorias de base do Botafogo - Arquivo Pessoal

Luis Henrique foi revelado nas categorias de base do BotafogoArquivo Pessoal

Publicado 04/02/2024 10:29

Rio - De olho no mercado de transferências em busca de um centroavante, o Vasco consultou informações sobre Luis Henrique, de 25 anos, jogador revelado pelo Botafogo e que atua pelo Livorno na quarta divisão do futebol italiano. As informações são do site "ge".

Até o momento, a diretoria cruz-maltina não formalizou números ou proposta concreta ao jogador, que tem seu vínculo caminhando para reta final e já pode assinar um pré-contrato.

Luis Henrique surgiu, em 2015, como uma das grandes revelações do Botafogo e estreou pela equipe profissional com apenas 16 anos. Naquele ano, o Alvinegro disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e passava por grave crise financeira.

O atacante acumulou convocações para as seleções brasileiras de base até a categoria sub-17, mas não conseguiu espaço e deixou o país em 2019 após passagens rápidas por Athletico, Grêmio e Oeste. No exterior, Luis Henrique passou pelo futebol da Dinamarca, Finlândia e Japão. Ele está no Livorno desde agosto de 2023.