Orellano em treino do Vasco da GamaDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 03/02/2024 11:30

Rio - O meia-atacante Lucas Orellano, de 23 anos, irá defender o Cincinatti, dos Estados Unidos. O Vasco acertou a transferência do argentino por empréstimo. Ele já viajou para o país norte-americano para se apresentar à sua nova equipe. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube carioca recebeu compensação financeira por ceder o jovem e há opção de compra ao término do empréstimo. Contratado junto ao Velez, Luca Orellano foi o maior investimento do Vasco no ano passado e estava nos planos para 2024. O jogador custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,7 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2025.

No entanto, o argentino não conseguiu render o esperado e no começo do ano pediu para deixar o futebol brasileiro. Orellano recebeu consulta de outros clubes do país, mas não aceitou. No total, o jovem em 25 jogos, fez dois gols e deu uma assistência.