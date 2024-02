Léo Jardim - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/02/2024 21:40 | Atualizado 04/02/2024 21:41

Rio - O goleiro Léo Jardim, de 28 anos, foi decisivo no clássico contra o Flamengo. No fim da partida, ele defendeu uma penalidade de Gabigol e manteve o empate sem gols no Maracanã . O arqueiro falou sobre a preparação que faz para momentos importantes como as cobranças de pênalti.

"Com certeza, a gente, com ajuda do nosso preparador de goleiros a gente busca sempre estudar e tentar ter alguma base do que eles podem fazer, mas dentro da partida entra muito como tá o andamento do jogo, e fico feliz de poder ter defendido o pênalti e poder ajudar a equipe a sair com um ponto, foi um jogo muito difícil e disputado, mas acho que valeu o empate", afirmou.

Com o resultado, o Vasco continua fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca. O goleiro admitiu que o empate não foi o melhor dos resultados, mas analisou a oscilação cruz-maltina na Taça Guanabara como natural.

"Obviamente a gente gostaria de estar tendo resultado melhores, mas como você falou, é o começo da temporada ainda, a gente tem algumas situações que precisamos ajustar. Precisamos continuar trabalhando, a gente ainda tem alguns jogos pela frente, temos que continuar trabalhando focado que as coisas vão melhorar", disse.