Victor LuísLeandro Amorim | Vasco

Publicado 05/02/2024 12:10 | Atualizado 05/02/2024 12:36

Rio - O Vasco oficializou a contratação do lateral-esquerdo Victor Luís, de 30 anos, como novo reforço para a temporada. O jogador, que teve duas passagens pelo Botafogo, estava no Coritiba e assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2024.

A contratação de um lateral-esquerdo era considerado uma prioridade para o clube carioca. No elenco, o Cruz-Maltino tinha apenas Lucas Piton, de 23 anos, que é titular. Jefferson e Riquelme, que faziam parte do grupo no ano passado, foram negociados.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Victor Luís teve uma experiência muito cedo no futebol português defendendo o Porto. Ele retornou ao Verdão posteriormente e depois defendeu o Botafogo, em duas oportunidades, e o Ceará. Em 2023, atuou pelo Coxa.

Victor Luis é o quinto reforço anunciado pelo Vasco na temporada. Antes dele, o clube carioca já havia oficializado os zagueiros João Victor e Robert Rojas, além dos atacante David e Adson.